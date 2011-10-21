中国敦促利比亚走上政治包容过渡

2011年10月21日

圖像來源，internet 圖像加註文字， 中國外交部發言人姜瑜促請利比亞盡快走上包容性的政治過渡進程。

中國外交部發言人姜瑜周五（21日）表示，卡扎菲之死標誌著利比亞歷史已翻開新的一頁，但她在聲明中並沒有評論卡扎菲的死亡。

姜瑜說：「我們希望利比亞會盡快走上包容性的政治過渡進程，維護民族團結及國家統一，迅速建立社會穩定，重建經濟，令人民可以愉快、安寧地生活。」

中國在聯合國安理會投票中投棄權票，不表態是否同意以武力保護利比亞平民，並強烈批評北約的空襲行動。

中國在利比亞衝突中一直和卡扎菲政府保持聯繫，但後來也逐步與反對派武裝接觸。

中國此前指責北約空襲利比亞超越了聯合國的授權，並於本月稍早時聯同俄羅斯否決聯合國制裁敘利亞領導人的決議。

中國在利比亞有價值數十億美元的投資，包括房屋及鐵路建設項目。

今年二月，在利比亞衝突爆發前，中國派出軍用運輸機及海軍護衛艦協助30,000名在利比亞的中國工人撤離。

各方反應

目前，許多國際領導人已經對卡扎菲之死作出反應。

美國總統奧巴馬說，卡扎菲的死標誌著利比亞人民將翻開歷史的一個新篇章。

俄羅斯總統梅德韋傑夫表示，希望利比亞可以實現和平過渡，成為一個現代化的民主國家。