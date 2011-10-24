圖片版權 mental health Image caption 中國人最關注的問題，就是如何防止「被精神病」的問題

經過多年的醞釀，中國人大常委會在星期一（10月24日）初次審議精神衛生法草案。

中國衛生部長陳竺說，精神疾病已成為中國最大的疾病負擔。

據信，精神疾病佔中國疾病總負擔之首，約佔20%。中國有1600萬嚴重精神障礙患者。

精神衛生問題在中國已經成為民眾普遍關心的社會問題。隨著社會的發展，精神衛生立法的必要性引起了更多人的關注。

防止「被精神病」

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中國深圳衡平機構的黃雪濤律師在接受BBC中文網的採訪時說， 中國人最關注的問題，就是如何防止「被精神病」的問題，因為過去中國的精神病人沒有拒絕住院的權利。

在中國可以很容易就把人送進精神病院，導致一些未患精神病的人被強迫住院。

此外，黃雪濤說，中國的主要問題還在於社會關注不足，以及政府投資不足。

另外在現有的投資方面，還存在資源配置不當的問題，例如，許多該收治的人沒有得到治療，而不該收治的人卻被迫拉去治療。

新的草案規定精神障礙患者被精神病院收治前須經過兩次複診，兩次鑒定。

草案還規定，對精神障礙的住院治療實行自願原則，除非患者患有嚴重的精神疾病，有傷害自身或傷人的危險，不住院不利於治療。

希望與開端

新的立法真的能帶來不同嗎？

黃雪濤說，首先從立法宗旨上看到了一些改變。她認為其中兩個最重要的原則是，第一， 確保無需住院的公民不因程序或記錄丟失而被強制收治；第二，確保精神病患者不因貧困而得不到救治。

這就確立了國家對精神障礙患者要承擔一些重要的責任，並有意識的增加投資。

黃雪濤認為，新的精神衛生法草案在制度建設方面會防止不當的收治，從這裏至少可以看到一些希望，是一個開始。

此前中國媒體多次報道強制收治精神障礙患者被質疑事件，使民眾對收治程序失去信心。

因此，黃雪濤認為現在的制度設計的確有一些改進，但還不夠。比如對非自願住院的病人應該有司法保護的措施，這些細節目前在這個精神衛生法草案中還看不到。