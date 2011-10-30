河南警察酒驾撞人致死引发骚乱
- 2011年 10月 30日
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中國河南省發生醉酒警官駕車撞人致死事件後，當地居民同警察發生了衝突，車輛被推翻。
新華社報道，周六（10月29日）下午，河南省汝南縣梁祝鎮派出所所長王銀鵬酒後駕駛警車，在縣汽車站附近失控撞人，造成至少5人死亡，3人受傷。
在被當局刑事拘留後，王銀鵬因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被批捕。警察酒駕導致多人死亡引起了當地上千民眾抗議，但中國新華社報道沒有提及抗議。
南方都市報說，在警方試圖運走屍體時，現場民眾與警方發生衝突，三輛警車和兩輛貨車被推翻。
還有報道說兩輛火葬場的運屍車也被民眾推翻。
有目擊者說，有上千名抗議者走上街頭，他們對警察沒有採取保護現場措施的情況下試圖運走屍體不滿。
目擊者說，有傳言說有更多人在車禍中死去，所以激怒了抗議人群。抗議人群一直在街頭逗留直到周日清晨才開始散去。
這是中國在不到一周時間裏發生的第二次群體抗議事件。周四在中國東部的浙江省上千人抗議收稅同警察暴力衝突。在騷亂中數名警察受傷。
在中國經常發生群體性事件，許多人覺得沒有在中國的經濟發展中獲益，所以他們走上街頭表達自己的不滿。