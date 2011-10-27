圖片版權 Reuters Image caption 織裏的民眾不滿稅負翻倍上街抗議

浙江湖州官員所稱「得到控制的」織裏抗稅事件仍在繼續升級，上千民眾周四（27日）夜間走上街頭抗議。

據路透社報道，織裏鎮超過一千多民眾27日晚8點上街遊行前往當地政府大樓，他們高呼「安徽人聯合起來」的口號，並推翻路邊汽車。

消息說，遊行者中安徽移民不少。

當地媒體報道，27日中午，有部分人員在織裏鎮政府廣場聚集，並發生攔截車輛、打碎車窗等狀況。

13時許，執行巡查任務的一輛警車被人點燃，執勤人員在撤離過程中，1名民警、3名協警受輕傷。警方採取措施後，事態迅速回復平靜。

「晚上民工上街又被車撞，眾人開始砸車。政府說人群已經散去，微薄說開始政府抓人。」

官方新華社說，「截至27日傍晚該區公安部門已經對5名鬧事者進行了刑事拘留，另有23名鬧事者被治安處罰」。

網上有消息說，當局調動了大批武警前往織裏鎮進行戒嚴。

民眾抗稅

中國官方新華社的報道說：「26日下午，吳興區織裏鎮在童裝稅收社會化徵管過程中，一戶安慶籍童裝小業主多次拒交稅款，與徵管人員發生糾紛，引發周圍群眾聚集，人數達600多人」。

報道稱：「隨後，又有近百人企圖堵塞318國道，30多輛停在路邊的私家車玻璃被砸，路邊垃圾箱等公共設施被損壞」。

網民在微博上稱：「織裏是中國最大的童裝生產基地，外來民工租房縫紉衣物，自雇用謀生。當地政府發明 「機頭稅」 。一個縫紉機頭去年收300，今年收600。稅官上門強徵發生口角，進而大打出手」。