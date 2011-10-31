圖片版權 xinhua Image caption 中國的神舟八號成功發射升空。

中國神舟八號飛船於當地時間周二（11月1日）5：58分從甘肅省酒泉衛星發射基地成功發射升空。

目前神舟八號已經進入預定軌道，並將與早些時候發射升空的天宮一號目標飛行器進行對接。

經過了586秒之後，火箭與飛船分離，長征二號F遙八火箭完成其運載飛船的任務。

航天專家指出，為了保證對接的成功，神舟八號是「零窗口」發射，這就意味著發射的時間必須精確到正負一秒之內。

中國通過電視和網絡都直播了神舟八號飛船升空的過程。

中國邀請了外國觀察員觀看神舟八號的發射。

神舟八號比較之前的幾個神舟飛船增加了交會對接裝置，將與目前已經進入預定軌道的天空一號進行對接。

據稱，在此飛行過程中，兩個航天器必然會有一定偏差，需要用80秒鐘來「校正」姿態。之後，再經過「拉近」和「拉緊」兩個動作，分別在240秒和220秒之內完成，將神舟八號與天宮一號連為一體。

中國希望能夠在2020年之前組建一個空間站，而發射神舟八號是此努力的重要組成部分。

對接

中國航天員系統副總設計師王憲民透露，雖然神州八號上將不會有宇航員，但是飛船將會攜帶假人上天，以進行相應的科學實驗。

中國載人航天工程新聞發言人武平介紹，明年將進行神九、神十與天宮一號的交會對接試驗，至少有一次是載人飛行。

神舟八號還將攜帶宇航員在空間站生活所需的航天食品、清潔用品、冷藏用品、藥品、實驗配套用品等。

神舟八號與天宮一號對接後將形成中國首個無人空間站，為規劃中的天宮二號以及三號載人空間站進行凖備。

負責推動神舟八號升空的長征二號F遙八火箭與攜帶天宮一號升空的長征二號FT1火箭是「孿生兄弟」。

不過運載火箭系統總指揮劉宇說，長征二號F遙八火箭要長6米多，因為火箭頂部添加了專門為保障宇航員安全而設計的「逃逸塔」。