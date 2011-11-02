圖片版權 AFP Image caption 中國人民解放軍是世界上最大的常備軍，有230萬現役軍人

中國軍隊針對中國年輕人當中的富裕和個性化現象，將在招募當中允許那些體重偏重和有紋身的人參軍。

為了徵召有良好教育的新兵，中國軍隊還開始對那些願意推遲大學教育服兵役的學生敞開大門，每年額外給這類入伍者6千元人民幣，補貼他們的教育費用，並且確保大學在服役期間為們保留位置。

中國國防部宣佈的改變在周三開始生效，中國人民解放軍冬季徵兵開始實施上述規定。中國人民解放軍是世界上最大的常備軍，有230萬現役軍人。

國防部說，未來的入伍者不會因為臉或脖部有紋身就被拒絕入伍，但紋身長度不能超過兩厘米。

新的變動還允許體重超常25%，在過去不能達到參加標凖的年輕人入伍。過去的標凖是，入伍者體重不能超常20%，也不能低於正常水平10%一下。

另外入伍者不准有耳孔，現在耳孔不明顯者可以入伍。

上述徵兵改革反映了一種新趨勢，即年輕人對就業越來越挑剔的同時，中國軍隊也在迅速現代化。

在西方，食品消費增加以及日常身體消耗減少的生活方式改變使得徵兵合格者減少，另外年輕人對於他們從事的體力活動也越來越挑剔。

中國人口眾多，有大量農村勞動力，中國軍隊在過去能夠按照嚴格標凖選拔新兵。

隨著中國經濟發展，社會生活多樣化，軍隊待遇隨之改善，參軍退伍後意味著在中國社會中仍然可以在安全，地區政府當中獲得就業機會，所以參加仍然是備受青睞的選擇。