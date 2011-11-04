圖片版權 AP Image caption 中國某地的一處建築工地

中國媒體紛紛轉載武漢討薪民工遭開發商毆打致傷的消息。

報道說，星期四（3日）一群民工向武漢《長江日報》報社反映，開發商欠了兩千多名民工的約兩千萬元人民幣，不僅不還錢，還打傷37名討薪的民工。

這些民工來自重慶、湖北和武漢新洲等地，在今年7月分別與總承包商湖北華都建築有限公司簽署了修建四棟樓房的合同。

根據中國媒體的報道，10月26日，四棟樓中有一棟已交付使用，另有一棟封頂，但民工方面只拿到基本生活費。

而兩天之後，10月28日晚，開發商突然通知總承包商和民工停工，但沒有結算民工工錢、工程墊付費和材料費，其中民工工錢約兩千萬元。

在民工方面要求開發商結算拖欠的工錢和其它墊付款後，11月2日上午，開發商湖北光霞果批大市場開發有限公司的一名經理帶了百餘人，手持砍刀、 鋼筋等衝進工地清場，打傷37個民工，其中9人重傷住院。

11月3日，在民工方的總承包商與開發商談判時，開發商又用煙缸砸傷總承包商的兩個負責人的頭部，致使他們受傷住院。

報道說，據初步了解，開發商突然終 止合同，是要把這個建築工程另外轉包他人。