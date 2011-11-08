Image caption 中國中央電視台

《金融時報》星期二（8日）報道說，為擴展中國的影響，中國中央電視台正大肆向海外發展，在美國的心臟華盛頓設立一個播放英語節目的新總部。

報道說，根據熟悉擴張計劃的人士透露，中國央視的美國廣播中心正在華盛頓修建一座演播室，將於2012年中旬啟用，每天製作多至6小時的原創節目。

中央電視台還在肯尼亞的首都內羅畢建造了一座演播室，用來對非洲播放英語節目，並計劃在歐洲設立一個演播中心，以全面擴展央視英語演播的覆蓋面。

報道說，儘管中國央視沒有回答媒體關於它的擴展計劃的問題，但事實上這一擴展計劃是中國政府提升自己國際形像與影響的龐大計劃的一部分。

報道引述暨南大學新聞系教授董天策的話說，西方的四大通訊社主宰了全世界大約80%的新聞流量，如果中國想要加強自己的軟實力，就必須通過自己的媒體向海外說話，這樣才能增強中國的影響力。

報道透露，中國央視已經在華盛頓紐約大道1099號租了3萬6千平方英尺的辦公室，現在正招聘美國員工，並在搜尋一位知名人士做它的主持。

報道最後說，中國央視國際化對於這個共產黨統治者口舌的宣傳機構來說，是一個極大的挑戰。