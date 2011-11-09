圖片版權 Getty Image caption 劉芍佳認為，拉加德的警告具有正面意義

中國通貨膨脹率連續3個月下降，減緩了高通脹的壓力。

同時，中國房地產市場的銷售也出現了6個月以來的首次下降，說明中國政府的房事調控政策奏效。

BBC在北京的記者佩興斯說，有跡象顯示，中國當局有可能會放鬆銀根，調低利率。

英國布魯奈爾大學高級經濟學講師劉芍佳對BBC中文網說，中國通脹下降的主要原因是銀根收緊，以及調控房地產政策的生效。

劉芍佳認為，在未來12個月，中國的通脹率基本上可以得到控制，但同時繼續維持房地產的調控措施，即使在未來銀根可能放鬆的條件下。

劉芍佳說，目前中國政府在努力調整經濟結構，使各個行業的發展更加均勻，尤其在房地產過熱的情況下。

中國政府在結構調整的同時，將會繼續對中、小企業的支持，特別在利率保持不變或是下調的狀態下，對中、小企業的貸款會更加優惠。

不會出現經濟倒退

與此同時，國際貨幣基金組織總裁拉加德在開始訪問中國之際發出警告說，目前困擾歐洲的經濟危機可能影響全球，使世界經濟出現「失去的十年」。

她說，在歐元區出現問題的情況下，亞洲不可能倖免。

對此，劉芍佳認為，拉加德的警告具有正面意義， 警惕中國經濟滑坡。

但劉芍佳說，中國經過這幾年的經濟發展積累了一些經驗和實力。

即使東部沿海地區的經濟增長放緩的話，中國還可以依靠西部經濟的增長。

目前，西部經濟已經成為中國經濟增長的引擎。即使東部沿海地區的出口型經濟增長放慢，還可以發揮西部內部市場的潛力。

他說，中國經濟增長的速度可能會有所下降，比如可能會回落到8.5%左右，但不會出現經濟倒退， 至少在未來的一年不會。

只要中國經濟增長能夠保持在8.5%，那麼亞洲地區就不會出現象1997年那樣的金融危機。