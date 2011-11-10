圖片版權 soldiers Image caption 為什麼有關逃兵事件的報道寥寥無幾呢？

中國大陸記者熱點報道深圳一起強姦案，但是對四名中國士兵持槍逃離軍營基本上保持沉默。

這從一個側面反映出中國靠廣告收入經營的媒體必須在政府嚴厲控制中生存的現實。

深圳「楊武事件」已成網絡熱門話題。28歲的王娟遭到攻擊並被強姦，而丈夫楊武由於害怕而躲在雜物間。

這起案件在媒體曝光後，引起許多記者和網民關注。

由於沒有限制，記者顯然可以自由報道深圳「楊武事件」。這對夫婦立即成為媒體關注焦點。

楊武和妻子被記者團團包圍。電視上，楊武在哭泣。而網上流傳的照片顯示，王娟遮住臉躺在床上，周圍是照相機和麥克風的海洋。

媒體對待這對夫婦的方式引起一些記者和學者的強烈批評。

中國央視節目主持人柴靜在博客中抨擊了她所稱的媒體對楊武夫婦隱私和權利的侵犯。

媒體關注「楊武事件」的同時，基本上沒有報道4名士兵持槍從軍營逃跑的新聞。

這四名士兵星期三（11月9）凌晨逃離駐扎在東北吉林的兵營，隨身攜帶一支自動步槍和795發子彈。三人已經擊斃，一人被捕。

消息是中國官員在微博上證實的，《人民日報》網站也有報道。但是後來，兩個網站上都刪除了這則消息。

有網民在論壇詢問為何軍人持槍逃跑的消息被屏蔽，結果網民的帖子也被刪除。

觀察人士說，鑒於近來發生的「阿拉伯起義」，中國政府特別在意維持社會穩定。而嚴格有效地控制大眾傳媒和互聯網對達到這個目標至關重要。

對於什麼新聞可以報道，什麼不能報道，中國媒體經常接到上級管理部門的直接指令。