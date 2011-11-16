圖片版權 AFP Image caption 馬英九被指與選舉賭盤大亨密會

尋求連任的台灣總統馬英九，被媒體指出同選舉賭盤大亨密會，總統府雖否認兩人近期見面，但承認在此前兩次選舉期間與其會面。

據台灣發行的《壹周刊》報導說，馬英九在今年九月同經營跨國簽賭網站，同時也是台灣選舉地下賭盤大亨陳盈助密會，並接受其巨額獻金，但包括總統府與陳盈助都否認兩人近期會面。

《壹周刊》指出陳盈助以經營地下賭博發家致富，並因走私軍火被判刑，他也曾因職棒打黑球地下簽賭及行賄檢察官等指控被起訴，但獲判無罪。

否認與承認

台灣選舉的地下賭盤被認為是一種用金錢操緃選舉結果的方式，其作法是操控賭盤者與政治人物掛鉤，以其賭盤賠率來引導同時具有選民身份的賭客投票方向。

總統府發表聲明說有關兩人今年九月十日會面報導完全不是事實，並說馬英九選舉的政治獻金都依相關法令申報公布。

在否認報導之際總統府同時也表示，馬英九過去確實經過地方友人引薦而認識陳盈助，兩人在2008年與2009年選舉期間見面兩次。

對於兩人的會面總統府稱其為＂一般性向地方人士拜訪懇托＂。

陳盈助同總統府口徑一致否認《壹周刊》報導，並說其事業分佈於菲律賓與澳門等地都屬合法事業，他除否認是地下賭盤大亨，並說將控告《壹周刊》。

質疑

民進黨對馬英九提出了強烈的質疑，該黨表示用這種手法操緃大選是民主國家的醜聞，馬英九有義務向公眾說明其密會地下賭盤大亨的真正目的。

雖然媒體的報導稱陳盈助向馬英九提供巨額政治獻金，但民進黨質疑國民黨去年光是股票股利就有29億台幣，兩人會面目的極可能是為操緃地下賭盤，企圖影響總統選舉結果。

選舉的地下賭盤往往涉及黑社會，包括台灣2004年總統選舉陳水扁遭槍擊及去年五都選舉連戰之子遭槍擊，都曾被懷疑可能同地下賭盤有關。