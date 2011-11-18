圖片版權 Reuters Image caption 中國著名異見藝術家艾未未

中國異見藝術家艾未未周五（18日）對BBC中文網說，他以前與四名女性網友一起拍的一張裸體照片，被以「網上傳播淫穢照片」之名遭警方調查。

星期四上午，拍攝《一虎八奶圖》的艾未未工作室的攝影師趙趙因此被北京公安局打擊黃、賭、毒專案小組帶走訊問。

艾未未在接受BBC中文網記者的電話採訪時說，他今年被警方關押81天，罪名中除了稅務問題外，還有「上傳黃色照片」等。

兩張裸照

艾未未說，涉及的所謂黃色照片有兩張，一張是他與18名男網友的裸體合影，一張是他與4名女網友的裸體合影。這兩張照片都被放到網上，後者的名字叫《一虎八奶圖》。

據艾未未說，在關押期間艾未未曾反問警方，誰都有權拍自己的裸體照，為什麼這樣的照片會被他們當作黃色照片？

警方回答：「既然你說得這麼簡單，為什麼不跟你的母親照這樣的照片？」

當局在釋放艾未未後不再提上傳黃色照片的罪名，而且公開稱，關押艾未未只是因為拖欠和逃漏稅問題。

儘管北京稅務局在艾未未被關押期間搜走的財物資料至今仍未歸還給艾未未和他的文化公司，但艾未未已經在規定的最後期限本周三之前，繳納了八百多萬元的保證金。

刑事責任

攝影師趙趙在接受BBC中文網記者的電話採訪時說，在目前稅務問題已經開始解決時，警方找他訊問關於《一虎八奶圖》的問題。

警方告訴趙趙，《一虎八奶圖》已經被定性為淫穢照片，作為拍攝人，他要為此負刑事責任，並多次追問該照片的創意者是誰。

警方說，調查才剛開始，將根據這張裸照在網上的點擊量，來衡量傳播者的刑事責任，傳播淫穢照片罪的刑期可高達7年。

在記者問到「警方此舉是否跟你的稅務問題引起國內外廣泛關注有關」時，艾未未回答，他不願對此作任何判斷。

但他說：「警方如果沒有文化我不在意，但如果他們不懂什麼叫黃色淫穢照片的話，確實是比較麻煩的事。」