美众院外委会促奥巴马售台新战机

2011年11月18日

圖像加註文字， 美國宣佈對台軍售不含F16 C/D型戰機

美國國會眾議院外交委員會兩黨議員周四（17日）聯手通過法案，要求美國政府向台灣提供新型F-16戰機，並強化雙邊關係。

這些議員認為台灣面臨中國大陸軍事威脅，借此表示全力支持。

眾院外委會通過兩項法案，一項要求美國總統奧巴馬出售至少66架F-16 C/D戰機給台灣，另一項要求採取加強與台灣關係的步驟，其中包括加速給予台灣免簽證待遇，以及推動內閣級別官員互訪。

這些法案接下來將送交眾院院會表決，不過，可能會在參院受阻。今年9月也有類似提案，但始終未能交付參院院會表決。

奧巴馬9月批准一項軍售案，為台灣現有的美製F-16戰機提升性能，但並未同意出售台灣自2006年即要求採購的新型F-16戰機。

獲提名出任美國國防部主管亞太事務助理部長的李伯在國會聽證會表示，美國政府所以決定只提升台灣的F-16戰機性能，目的是盡快讓台灣擁有最佳空戰能力。

眾院外委會共和黨籍主席羅斯 - 萊赫蒂寧表示，奧巴馬這項決定「令人遺憾而且短視」。

她呼籲奧巴馬批准出售F-16 C/D型戰機以及柴油潛艦，協助台灣因應中國大陸越來越大的威脅。

外委會的民主黨資深議員柏曼也支持這項主張。他說，這項法案反映了眾院外委會兩黨議員對維持台灣安全的承諾。

美國國會「美中經濟和安全評估委員會」日前提交給國會議員的年度報告曾指出，台灣老舊戰機已該淘汰，建議美國出售新型戰機給台灣。