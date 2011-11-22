圖片版權 Reuters Image caption 「7.23」動車事故造成40人死亡

參與溫州7月23日動車事故調查的一位中國專家在向媒體發表有關調查結果的談話之後又出面澄清，引起人們的困惑。

今年7月23日，兩列動車在溫州地區追尾相撞，造成40人死亡，大約200人受傷。

據《京華時報》星期一（11月21日）引述中國國務院事故調查組專家組副組長王夢恕的話說，由專家組負責的技術層面的事故調查報告已經在9月份完成並遞交。

王夢恕就報告遲遲沒有公布做出解釋說，由於報告除了技術上的調查意見，還牽扯到一些處理意見，有責任和處罰的問題，所以現在還沒出來。

他特別指出，原來一直說事故是技術問題，但現在不是技術問題，而是組織管理問題。

《京華時報》援引王夢恕的話說，經過調查和實驗，動車信號技術和設備可以說沒有問題，最大的問題是人員和管理的問題。當地管理部門沒有將設備進行很好的管理和使用，造成設備損壞出現故障，加上故障後人工操作不當，釀成最後的慘劇。

責備媒體

但是，王夢恕隨後出面澄清自己的談話，聲稱《京華時報》的報道內容與他的個人看法「不一致，也不屬實」。

他解釋說，一名記者在11月20日晚上給他打電話，希望了解「7.23」動車事故調查情況。

他說，「我與記者的電話談話並未經調查組及專家組授權，有關內容只代表我個人看法，並不代表專家組及事故調查組的意見。」

王夢恕顯然希望淡化自己向《京華時報》記者發表的談話。他說，自己因工作繁忙並未全程參加事故調查，對事故調查的全面情況尤其是最終結論及事故調查報告是否上報的情況並不掌握。

觀察人士認為，「7.23」動車事故在中國引起巨大震動，極為敏感，王夢恕的先後兩次談話將會加深人們對當局遲遲不公布調查報告的種種猜測。