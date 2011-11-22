圖片版權 AFP Image caption 很多民工子女留守在農村。

英國《每日電訊報》駐上海特約記者報道，兩千多萬中國農村兒童因父母出外打工而留在家中。

文章說，中國農民工出外打工，農村許多地區只剩下兒童和老人。

該報引述中國婦聯兒童部部長鄧麗說，中國農村有三分之一的學齡前兒童被父母留在家中，由祖父母照顧，孩子們每年只和父母見面一到兩次。

武漢社會科學院的一位研究人員說，「父母不在身邊，對於這些孩子來說是個大問題。這些兒童無法從祖父母那裏得到像父母一樣的關心。」

《每日電訊報》說，雖然中國兒童可以獲得九年免費義務教育，但是如果他們不在自己家鄉註冊上學，父母需要交錢。

文章引述中國人民大學社會學教授周曉錚說，這種對民工不平等的政策造成了「社會的兩個階層」。

他還說，「這些家長們沒有選擇。他們需要掙錢，然而對那些孩子們來說，希望渺茫，未來並不美好。」

文章說，其他一些調查人員表示，對於這個問題並沒有短期的解決方案。

但是浙江、廣東等一些省份已經開始投資建民工子女學校，並鼓勵民工把孩子帶在身邊。