參選下屆台灣總統的民進黨主席蔡英文對BBC中文網表示，只要北京方面不設置不合理的條件，她對到訪中國大陸一事持開放態度。

蔡英文剛在11月23日（周三）正式登記為總統候選人，她在台北的競選辦公室接受BBC中文網專訪時說，基本上北京對民進黨並不認識，她也希望雙方能有更好的溝通。當被問到若北京邀請她到訪,她是否會接受邀請時，蔡英文表示，她懷疑北京是否會向她發出邀請，並說她相信若北京邀訪一定會加上條件，而她希望其提出的條件會是合理的。

你的器材不支持播放多媒體材料

蔡英文補充說，任何可以增加雙方溝通的機會都是好的，而溝通不見得一定要以領導人的到訪方式進行，也可以通過專家團體，公民社會交流等進行。而且只要沒有不合理的條件，她本人對於訪問中國大陸持開放態度（open minded）。（注：此段音頻採訪為英文）

「台灣共識」

蔡英文日前在發佈其「十年政綱」時再次強調，並沒有所謂的「九二共識」,並同時還提出了＂台灣共識＂概念。而當在專訪中被問到」台灣共識」的具體內容時，蔡英文說,守舊的想法認為共識是一組東西，但現代民主國家講究的是過程，而台灣共識就是凝聚共識的過程。

你的器材不支持播放多媒體材料

ECFA影響

當被問到去年兩岸簽署的ECFA對台灣經濟的影響時，蔡英文則批評國民黨在宣傳ECFA時誇大了其積極影響，而低調處理了其負面影響。但她也表示在協議已經簽署下，台灣已受到此一對外協議的約束，若她當選總統，也不會癈除此一協議，但會就有關ECFA的後續市場開放談判，作出＂謹慎的處理＂，以確保台灣的利益得到充分的保護。

另外，雖然民進黨在去年ECFA簽署前曾要求公投，但蔡英文表示，若民進黨上台執政的話，也不一定會就ECFA新的內容進行公投。

你的器材不支持播放多媒體材料

台美中關係

除了兩岸關係外，蔡英文在採訪中也表示，台灣與美國的關係是台灣另一重要對外關係。對於台、美、中三方的關係，蔡英文指出，美國是民主國家，而中國仍未成為民主國家，如果台灣必須選擇的話，寧可選擇與民主國家在許多方面建立伙伴關係。但她也同時強調說，這並不意味著台灣不想與中國保持友善關係，她希望台灣能同中國保持一種和平穩定關係，並通過兩岸交流建立互信。

在被問到同美中兩國關係那個對台灣更重要時，她說台灣必須同時維持同這兩大國的關係，而除了美中兩國外，台灣的對外關係還包括了同其它亞洲國家，因為這些亞洲國家也與台灣一樣面對著中國的崛起。

（注：此段音頻採訪為英文）

你的器材不支持播放多媒體材料

赦免陳水扁？

蔡英文在專訪中也被問到她對前民進黨總統陳水扁的看法，她表示陳水扁對台灣民主進程有貢獻，其執政終結了國民黨長期的一黨專政，陳水扁在執政時的一些政策也照顧了老年人，農民，勞工等群體。但她同時也承認陳水扁有一些＂個人的問題＂，而民進黨對此的態度很明確，就是希望以司法來公正解決這些問題。

蔡英文拒絕明確表示如果在大選中獲勝上台後是否會赦免陳水扁，只是重申會根據當時的民意訴求來決定是否對審訊陳水扁的過程進行司法覆核。如果發現在司法程序上的確發現不當之處的話，才會決定如何處理陳水扁。

你的器材不支持播放多媒體材料

有關蔡英文的中文採訪全程視頻錄像將於下周在BBC中文網發佈，敬請網友收看。

另外，BBC中文網也將在周五（11月25日）分別專訪國民黨總統候選人、現任總統馬英九和親民黨總統候選人宋楚瑜，敬請各位關注。