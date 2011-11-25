圖片版權 BBC World Service Image caption 台灣總統馬英九接受BBC中文總監李文專訪

台灣現任總統、國民黨總統候選人馬英九在接受BBC中文網專訪時表示，北京的導彈仍還對著台灣，怎麼可能是支持他參選總統。

正在尋求連任的馬英九還說，有關北京支持他參選的說法並不屬實。他說，這些指稱都來自競選對手，但有關各方卻都拿不出證據證明有關指稱。

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呼籲撤除導彈

馬英九同時也呼籲北京方面盡早撤除向台灣部署的導彈。他表示，北京部署導彈「基本上是和兩岸關係的發展衝突的」，而台灣民眾之所以對北京政府感到反感，對著台灣的導彈是相當重要的原因之一。

當被問到如果連任，有沒有信心說服北京方面撤除導彈時，馬英九回應說，北京政府應該很清楚台灣人民的感受，「這個應該不需要談，它應該主動去做」，他還補充說，「你老拿著飛彈對著我，這叫對我好嗎？」

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不赴大陸訪問

在被問到對北京政府下一代領導人習近平、李克強的看法時，馬英九說，他從不同的管道和文獻，對習、李二人略為有所了解。但他也強調說，不論北京政府出現任何人事更迭，接班者都應該會支持兩岸和平的基本架構，他還反問說，如果能夠「讓大家好好做生意、深化交流」，「有什麼不好」呢。

當被問到民進黨主席蔡英文日前對BBC中文網表示，對到訪中國大陸將採取「開放」態度時，馬英九則仍然堅持之前的立場，就是如果他連任成功的話，也不會在接下來的4年任期內到訪中國大陸與北京領導人會面。他還表示，從目前兩岸關係的發展速度來看，他可以大膽預測，沒有兩岸領導人會面的可能性。

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繼續向美購武

在對美國採購軍備的問題上，馬英九承諾，他如果成功連任的話，將會繼續向美國購買武器，但是必須是防禦性的武器，而且是台灣需要，卻無法自行生產的武器。但他同時指出，購買軍備並不是和中國大陸進行「軍備競賽」。

馬英九進一步解釋說，台灣的安全防線有3道防線，第一道是兩岸和解、第二道是台灣對國際社會的貢獻，而國防武力則是台灣的第3道防線，因此繼續購買武器對於台灣的安全是非常重要的。

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否認民調落後

馬英九還否認其選情告急，甚至民意支持率有被民進黨總統候選人蔡英文超越的說法。他說，國民黨本身進行的民調結果顯示，其支持度仍在穩定增長。當被問到國民黨既擁有執政優勢又在立法院佔有多數的大好形勢下，其民調支持度卻逐步下滑時，馬英九表示，民調受到許多因素的影響，例如股市下跌，就會影響到民眾的感受。此外，還有部分的責任要歸咎於競選對手「不確實」的攻擊，例如說他與賭盤組頭見面來「抹黑」他。但他也表示，對贏得大選成功連任充滿信心。

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為ECFA辯護

馬英九在專訪中多次批評民進黨總統候選人蔡英文，指她在一些政策理念例如「台灣共識」上內容空洞，讓人看不明白她到底想要說什麼。他還批評蔡英文在有關ECFA議題上搖擺不定。雖然之前曾強烈反對ECFA(兩岸經濟合作框架協議)的簽署，但現在又表示如果當選的話，不會撤除ECFA協議。

對於ECFA取得的成果，馬英九則說，ECFA為台灣的石化、成衣等傳統產業帶來了利益。馬英九還列舉了台灣的石斑魚、秋刀魚以及火龍果等農漁產品銷往中國大陸的數量增加。

但他也指出，雖然兩岸經貿的數量增加，但是台灣對中國大陸的出口佔整體比例仍然維持在40%左右，原因是台灣對歐洲和美國的貿易數量也有所增加，因此並不是如有人批評的是國民黨把台灣對外貿易完全放在中國大陸一個籃子裏。

有關台灣總統大選國民黨候選人馬英九、民進黨候選人蔡英文以及親民黨候選人宋楚瑜的中文採訪全程視頻錄像將於下周在BBC中文網發佈，屆時敬請網友收看。