圖片版權 lv Image caption 一些知名品牌早已首先在上海開張

《泰晤士報》星期五（11月25日）刊登的一篇報道說，在歐洲高檔消費品首先進入中國大城市之後，「二三線城市」目前正在成為誘人的市場。

由艾米莉·福特撰寫的這篇報道首先談到了中國河南首府鄭州。

報道說，這座有900萬人的內陸城市位於黃河岸邊，以採煤、棉花種植和養魚等作為基本產業，目前在當地一家日產汽車廠工作的工人每天只能掙得4英鎊。

但是，這座城市正在成為歐洲高檔消費品生產商在遠東的前沿陣地。這些品牌希望把米蘭和巴黎時裝展上模特們的穿戴送到這個世界上人口最多國家的腹地。

名牌顯示成功

報道說，Gucci去年在鄭州開了第一家分店，幾個月後LV也進入了鄭州，顯示了中國「二三線城市」開放的新一波浪潮。

報道引述投資基金機構CLSA一位中國經濟分析師的話說，在中國二三線城市存在著強烈的購買奢侈品需求，這些城市的居民有比較高的消費傾向，希望以名牌顯示成功。

報道說，中國對資本主義的熱愛最明顯地體現在對奢侈品的追求上，奢侈品消費年增長率達到35%。

據匯豐銀行的一份報告說，中國將在明年超越美國和日本，成為全世界最大的奢侈品市場。