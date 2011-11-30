艾未未律师浦志强事务所遭查抄

2011年11月30日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 浦志強表示，他對警方這種「鬼鬼祟祟」的做法感到不滿。

中國異見藝術家艾未未辯護律師之一浦志強11月30日對BBC中文網表示，警方查抄了他為執行合伙人之一的華一律師事務所的賬目。

浦志強表示，警察周二（29日）來到律師事務所，出示證件，要求「配合」，並拍攝了今年以來的事務所賬冊。

他說，當時他並不在場，他不清楚警方的行動與哪個案子有關，他不好發表評論。

不過，他對警方這種「鬼鬼祟祟」的做法感到不滿。

路青被傳訊

同一天，艾未未妻子路青被北京公安當局傳訊後告知，她的身份從證人變成了「犯罪嫌疑人」，不准離境。

路青周二被北京警方傳訊了3個小時，被問及家庭成員，個人情況以及所在公司在建和正在設計的項目。

艾未未接受BBC中文網採訪時說，路青問警方她涉嫌什麼犯罪，警察回答說，這個保密，不能告訴她。

據艾未未判斷，路青本次被傳訊和禁止離境可能與她原計劃最近前往台灣出席艾未未在台灣的一個作品展覽有關。

艾未未說：「他們曾經要求她不要去，現在可能是要找一個正式的理由。」

缺席作品展

艾未未的作品展《缺席》，自10月29日在台北市立美術館舉行。

台灣總統馬英九上周前往觀看該展覽，並針對中國大陸的人權發表講話。

今年4月初，艾未未為籌畫此展原擬繞道香港、赴台北洽談細節，但出發之際在北京遭逮捕、拘禁，直到6月才獲釋。

艾未未目前仍然處於交保候審狀態，故無法前往台灣出席該展。