圖片版權 RTHK Image caption 火災造成八人死亡，24人受傷

香港警方稱，不排除旺角星期三（11月30日）發生的大火是人為縱火的結果。

根據最新統計，旺角花園街大火已經造成至少9人死亡，20人受傷。

死者中包括一名一歲的嬰兒，傷者中也有數人生命垂危。

花園街是小販聚集的香港著名購物街，當地早晨4時40分起火。

由於火勢嚴重，消防部門在早晨6時09分將大火定為四級。

香港根據火災嚴重程度將火災分為五級，四級火警的嚴重程度僅次於五級。

控制

香港消防部門出動200多名消防員，到早晨11時11分才將火勢控制住。

火災現場及附近建築有約70戶居民被迫轉移。

香港政府表示已經成立跨部門小組對有關民眾進行登記和提供協助。

香港特首曾蔭權也在上午前往醫院探望傷者，並對有關事件表示感到難過和震驚。

與此同時，超過500名香港消防員星期三舉行示威，希望縮減工作時間。

消防工會官員表示，所有參加示威的消防員都是休班消防員，並非在崗。