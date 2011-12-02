上海外企千人罢工与警方爆发冲突
- 2011年 12月 2日
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中國上海發生上千名工人罷工事件，罷工工人與當地警察發生衝突。
這也是最新一起的中國工潮事件。
罷工發生在位於上海浦東金橋開發區的赫比家用電器廠，因公司預將廠址遷至蘇州，導致工人失業且未能得到適當補償。
罷工於周三（11月30日）開始，今天已進入第三天。
據人權組織中國勞工觀察稱，有幾名工人在衝突中受傷。
要真相
美聯社的報道說，一些工人在工廠大門口舉著橫幅標語說，他們向廠方要說法，要真相。
他們還質問赫比的公里在哪裏？政府的公信在哪裏？
一位工友說，工廠要遷址，但沒有人向他們解釋，而且賠償不足。
另外一位參加抗議的工友說，他們為工廠賣力，有時工作時間長達18、19個小時。
據信，該工廠雇佣很多女工。
赫比國際有限公司是一家精密塑膠模具及整機製造廠商，總部位於新加坡，在中國上海、天津等地均設有工廠。
赫比公司新加坡及上海代表處工作人員均拒絕就此事發表評論。
但據法新社報道，赫比在新加坡的公司對法新社表示，影響不大，他們目前正在和有關當局合作。
上海警方也尚未置評。
中國製造業因為受歐美經濟不景造成的需求疲軟而訂單下降。
最近一段時期，中國各地多次出現工潮，尤其是在廣東以及珠江三角洲地帶。