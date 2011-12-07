圖片版權 REUTERS Image caption 調查組成員曾表示希望在9月下旬公布調查報告。

中國媒體星期三（12月7日）報道，7月份溫州動車組追撞事故的調查報告終於有了結論。

中國國家安全監管總局新聞發言人黃毅向新華社表示，國務院牽頭的調查組已經完成調查，「事故調查報告正在匯總和整理之中」。

英文《中國日報》與 《新京報》等都轉發了新華社的稿件。

調查人員此前曾表示，希望能在9月中旬發表調查報告，但最終並未實現。

同日出現在 《人民日報》等報章頭版的還有中國國家主席胡錦濤向海軍代表發表講話的消息。

胡錦濤要求海軍「加快推進海軍轉型建設，拓展深化軍事鬥爭凖備，扎實推進海軍現代化，為捍衛國家安全、維護世界和平，作出新的更大貢獻」。

新華社的報道並未進一步說明胡錦濤講話內容的背景。

污染與德班

一些報章繼續跟進了中國代表團在南非德班聯合國氣候變化大會的活動。

《中國日報》報道，代表團提出了中國希望在2015年把每一單位GDP所產生的碳排放水平比2010年水平降低17%的藍圖。

這份減排藍圖已經獲得國務院通過，並將在近日發表。

與此同時，來自 廣州《21世紀經濟報道》的消息，中國外交部部長助理劉振民對中國「最終將加入有法律約束力的全球減排協議」的說法提出異議，聲稱這是西方媒體對首席談判代表蘇偉在上周末的表態「斷章取義」。

鏡頭轉回北京，輿論仍在熱議北京的空氣質量情況。 《中國日報》與香港《南華早報》都報道了空氣清新劑與口罩等用品熱賣的消息——這可能是空氣污染下突如其來的商機。

《新京報》的社論呼籲公眾也投入到淨化空氣的行動中來；《環球時報》英文版 的一篇評論認為，公眾對於清新空氣的呼聲也將可能在許多方面改變中國。

廣州法院以挪用公款等罪名判處澳籍華裔商人吳植輝13年有期徒刑的消息也得到了一些報章的注意。 《南方都市報》詳細描述了吳植輝在法庭上聞判後的回應。

《環球時報》中文版則對澳大利亞廣播公司的報道表達了強烈不滿。該報道說：「觀察家們認為審判過程存在舞弊」。