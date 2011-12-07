圖片版權 Reuters Image caption 中國的出口面臨越來越大的壓力

中國商務部官員星期三（12月7日）發表談話說，2012年中國對外貿易進出口形勢將比較嚴峻。

中國商務部國際貿易談判副代表崇泉在國務院新聞辦公室星期三舉行的《中國的對外貿易》白皮書新聞發佈會上還說，未來一年歐美外需市場的情況不會有根本好轉，國內各種成本上漲的壓力也將持續。

他說，中國在外貿出口上將重點開拓對發展中國家，特別是新興經濟體的出口。

商務部外貿司司長王受文同時警告說，就明年來說，外需市場，歐美市場上的情況不會有根本的好的轉變，從國內的供應成本上來說，也會面臨今年同樣的狀況，所以明年外貿進出口的形勢是比較嚴峻的。

在中國官員發出上述警告的同時，中國社會科學院星期三發表了2012年《經濟藍皮書》，也強調出口對中國經濟增長的貢獻率將大為降低。

「貧富懸殊阻礙轉型」

這份《經濟藍皮書》說，在未來一個相當長的時期內，中國經濟將在全球經濟長期低迷的環境下運行。

但是《經濟藍皮書》說，在淨出口的經濟增長貢獻率降低的背後也蘊藏著機遇，就是中國經濟依賴出口的局面將被扭轉，實現向內需為主的經濟發展方式轉型。

在北京的經濟學家仲大軍在接受BBC中文網電話採訪時說，他同意《經濟藍皮書》對中國經濟形勢所作的判斷，但實現向內需型經濟轉變的關鍵是消除貧富懸殊。

他說，中國這些年發展不均衡的問題很突出，收入分配嚴重不均，社會保障非常低下。在大批窮人存在的情況下，出現了一部分富人有錢無處花，而窮人又買不起東西的狀況。

仲大軍說，中國如果不能把社會財富再均衡一下，面對下一步的轉型將是非常困難的。