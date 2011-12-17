圖片版權 AP Image caption 三名總統候選人進行第二次電視辯論，馬英九與蔡英文就＂宇昌案＂交鋒。

台灣三名總統候選人周六(12月17日)進行了第二次電視辯論，兩大政黨的候選人馬英九與蔡英文在辯論會上持續就＂宇昌案＂交鋒。

這場辯論會與前次不同的是把原來媒體代表，改由公民代表提問。這些提問者包括了代表醫療、農業、人權、環保、司法、勞工等十二個民間團體代表，其它候選人開場申論、交互詰問及結論則維持不變。

在蔡英文周五舉行記者會批判馬英九躲在幕後發動「宇昌案」，動用國家機器對她進行人格謀殺後，馬英九在辯論會開場的申論前首先作出了聲明。

馬英九說，蔡英文在沒有任何證據下，嚴厲指控他為了選舉指示特偵組偵辦宇昌案，這是對他人格最嚴重的抺黑與污辱，他絕不能接受。他絕對沒有也永遠不會這麼做，如果他有將立刻退出總統選舉。

蔡英文在開場申論則說，她深刻感覺到如果總統真的有政績，過去的支票都兌現，選舉就不用選到現在這個樣子，國民黨也不需不擇手段地用負面選舉攻擊她，最讓她痛心的是政務官用不實文件誤導人民，司法機關也配合發動偵查，這違反了行政中立及司法獨立。

＂又來了＂

圖片版權 AP Image caption 蔡英文舉行記者會，批判馬英九躲在幕後發動宇昌案。

馬英九在候選人交互詰問時對蔡英文提問說，她昨天開記者會獨白了十分鐘，其中有七分鐘都在污蔑他。很多民眾都在質疑她，卸任後還在家中聽取國發基金官員投資簡報，他鄭重宣誓卸任後絕不會如此，也絕不會利用政府關係來賺錢。

馬英九質問蔡英文說，她難道不知道公務員卸任後有些事是不能做的嗎？難道不知道國家領袖的道德水平與自我要求必須更高嗎？難道不知道發展生技產業目標無論如何偉大，自己都不能參與投資與獲利嗎？

馬英九並質問說蔡英文應該利益迴避時不迴避，應該回答問題時卻迴避，民眾還在等她的說明。

針對馬英九一連串對蔡英文的質問，按順序被排定先回答問題的宋楚瑜以＂又來了＂作為評語，引起了台下聽眾的哄笑。宋楚瑜說只會吵這些個人操守，而不是討論政策，藍綠都應該＂稍息＂，讓他來執政。

蔡英文在回應時除了再度重申了其周五記者會中的部份內容，同時也反擊說馬英九自己也有被質疑的地方，也尚待被檢驗。

蔡英文質問馬英九是否收受富邦金控公司政治獻金，雙方的說法兜不攏。而馬英九承諾的國民黨黨產歸零越歸後面的零越多，一年有29億台幣的股利，總資產估計應該達到了上千億。