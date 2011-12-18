圖片版權 Reuters Image caption 前烏坎村民代表薛錦波被警察拘押期間猝死，警方稱他是因心臟疾病而死，但家屬懷疑薛曾遭毒打。要求歸還薛的遺體，成了目前抗議者的主要訴求之一。

廣東烏坎村繼續處於上千武警的包圍之中，民選社區代表維持秩序，局勢撲朔。

但是，村民們告訴媒體，他們堅持要求當局歸還一周前在警局被關押期間猝死的前村民代表薛錦波的遺體。

他們還要求當局釋放目前仍被警察扣押的另外幾位村民。

法新社周日（12月18日）引述一位張姓村民說，如果當局不答應這個要求，村民們凖備下周到陸豐市政府辦公樓前示威。

七天存糧

同時，由於警察和武警封鎖了進出烏坎的主要路口，糧食無法進村。

香港《明報》報道說，有1.3萬人口的烏坎村內餘糧只夠七天。

美聯社報道則稱，過去今天來，當局用提供糧食作為交換，使數十位抗議隊伍裏的村民轉變立場，成為當局的支持者。

另有報道引述村民說，烏坎的鄰村居民已經開始通過小路向烏坎運送食物，以示支持。

烏坎的地方政府官員和派出所警員已經全部撤離，學校和大部分商店及企業都已關門一周。

民選的臨時理事會成員們正在募捐資金和物品，用以援助「幾百名」生計出現困難的村民。

在烏坎當地採訪的香港記者稱街頭集市貿易仍有，且設攤賣自家魚塘的魚或自家種植果蔬的商販沒有借機漲價，還有魚販降價售魚，以示支持。

廣州聲援

周日，廣東省府所在地廣州有三人上街示威，聲援烏坎村民抗議，但警察很快將三人拘押。

他們獲釋後告訴法新社，自己在互聯網上看到有關烏坎民眾抗議地方貪官和對公平正義的訴求，以及一位村民代表在警局猝死引起家屬和村民的懷疑。周日是他們一周來第二次公開聲援烏坎村民。

烏坎民眾與當局公開對峙，是長期積怨的爆發。

當地居民一直抱怨地方官員跟開發商勾結，不擇手段地從村民手裏攫取土地賣給開發商牟利。

據報道，烏坎村的青壯年開始在村頭巡邏，並砍倒大樹橫在路上設路哨，盤查出入車輛和人員，以防便衣警察進村。

這次爆發抗議的導火索，據香港媒體稱，涉及在香港上市的一家地產商的開發項目。