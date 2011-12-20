圖片版權 Reuters Image caption 烏坎村村民於9月份開始抗議徵地問題。

爆發徵地衝突的中國廣東烏坎村村民誓言，他們將如期到陸豐市政府上訪。

由村民代表薛錦波在警方拘留期間猝死而引發的最新一輪衝突至今仍未平息，居民希望上級政府介入。

一名村民對BBC中文網說，警方船艇仍在烏坎村水域遊弋，目前村內糧食供應有限。

當地中共市委書記則公開批評村民接觸外國媒體記者。

烏坎村9月份爆發首輪示威，抗議地方官員強行徵地。至11月，村民再次集會表達不滿。

後來警方逮捕了薛錦波等村民代表，薛錦波繼而猝死獄中，觸發更大規模的官民衝突。

和解條件

村民們除了要求當局調查徵地問題外，還認為薛錦波並非如官方所言死於突發心臟病，而是被警察虐打致死。村民表明將於星期三（12月21日）到陸豐市政府上訪。

一位匿名阿金的村民對BBC中文網說，雖然自稱「替政府工作的人」日夜不斷來電騷擾，要求他們停止「違法行為」，但村民們還是堅決上訪。

圖片版權 AFP Image caption 鄭雁雄在電視台播出的講話中稱，村民們不該與境外媒體接觸。

由村民推舉的「村民臨時代表理事會」理事長楊色茂則提出派員到陸豐市政府談判。

楊色茂對路透社說，談判條件包括撤除警方路障和讓更多媒體記者查看薛錦波的遺體，但一些村民不同意談判。

與此同時，中共汕尾市委書記鄭雁雄對待村民的態度有所反覆。

當地電視台播出了鄭雁雄的一段講話。他在當中批評烏坎村村民「有問題不找政府，找幾個爛境外媒體」。

鄭雁雄稱：「只有我們的社會主義國家陷入分裂了，這些媒體才會高興。」

他後來對當地媒體稱，政府願意就被征收土地作出賠償，但拒絕承諾不追究示威者的責任。