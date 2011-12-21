圖片版權 AP Image caption 貝爾受張藝謀邀請，來中國參加首映式

中國星期三（21日）對好萊塢明星貝爾（Christian Bale）前往山東探望盲人維權律師陳光誠做出反應，抨擊他「製造新聞」。

12月15日貝爾與美國有線新聞網（CNN）攝影記者一同前往東師古村看望陳光誠。

他們在村口受到阻攔。看守人員與貝爾還發生了推搡。

貝爾是著名英國演員，主演好萊塢大片《蝙蝠俠》，在張藝謀執導的新片《金陵十三釵》中又扮演了主要角色。

CNN說，貝爾在中國拍攝《金陵十三釵》期間讀到陳光誠的故事，探望陳光誠是表達對他的支持。

在外交部記者會上，有記者問發言人劉為民：鑒於中國希望《金陵十三釵》能獲得奧斯卡獎，貝爾的行為是否讓中國感到尷尬？

劉為民回答：「為整個事情應該感到尷尬的是貝爾，而不是中國。」

他說，貝爾是受電影《金陵十三釵》導演張藝謀的邀請來到中國，參加該影片的首映式，「但沒有邀請他來編造新聞或在某個村莊拍攝影片。如果他想製造新聞，我認為這在中國是不會受歡迎的。」

對於貝爾的行為是否會影響他主演的其他影片在中國發行，劉為民沒有做出回答。

《金陵十三釵》上周在中國上映後受到熱捧，很快就獲2億元人民幣的票房收入。