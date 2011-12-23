目击者：海门上万民众参加抗议

2011年12月23日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 海門民眾在深汕公路海門鎮入口收費站附近與武警對峙。

廣東海門民眾反對建電廠的抗議持續到星期五（23日），一天前抵達海門的江西獨立參選人劉萍對BBC中文網說，據她現場觀察，參加抗議的民眾可能有兩到三萬人。

劉萍說，她從廣東另一個發生抗議事件的烏坎村來到海門。因為公路被警察封鎖，她必須翻越數座大山才能進來。

在深汕公路海門鎮入口，民眾與警察對峙。劉萍說，她看到可能有兩到三萬人參加抗議。

她說，抗議者舉著標語「還我綠色家園，拒建高污染電廠，釋放無辜民眾，還海門人民公道。」

她說，警察向相隔300多米的人群多次施放催淚彈，「我當時雙眼已經睜不開了，好多群眾的眼睛已經睜不開了。」

據她觀察，抗議民眾情緒激動，但是沒有過激行為。有兩輛抗議民眾的摩托車被砸和燒燬，但是她說這不是抗議者幹的。

她沒有看到有人受傷，只是聽說一位婦女被催淚彈打中頭部，已送往醫院。

她和村民揀起了一些彈殼，並拍下照片，凖備盡快在網上公開，因為她知道她的名字在海外媒體上出現後，她本人可能很快「被消失」。

海門民眾抗議當地政府不顧環境安全堅持修建第二座燃煤發電廠。

海門抗議的人數雖然很多，但是不像烏坎抗議那樣有人帶頭。

但是劉萍對BBC中文網說，海門民眾很團結，很多人給參加抗議的人群送去食物和飲料，不少人還主動免費提供交通便利。

她說，海門的情況與烏坎不同的是，政府仍沒有與抗議民眾直接溝通，無人知道抗議活動將如何發展下去。