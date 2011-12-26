圖片版權 REUTERS Image caption 張春賢要求新疆進一步加強維穩工作

新疆官方媒體星期一（12月26日）報道，新疆黨委書記張春賢承認，新疆重點地區維穩形勢依舊嚴峻複雜。

張春賢說，2012年要進一步加強維穩工作，確保大局穩定。

張春賢是在周四（12月24日）召開的新疆穩定工作會議上做出以上表態的。

他指出，新疆當前總體穩定可控，但穩定的基礎還比較脆弱，重點地區的維穩形勢依然嚴峻複雜。

張春賢說，2012年是中國共產黨十八大召開之年，新疆還將舉辦第二屆亞歐博覽會，維穩任務十分艱巨。

他要求有關部門實行維穩常態化，各級幹部在新疆反分裂鬥爭問題上立場堅定，加強對宗教極端勢力及其活動的嚴打整治工作力度，確保2012年新疆社會大局穩定。

新疆局勢

新疆近兩年暴力事件頻發，形勢緊張。

今年7月，新疆連續發生暴力襲擊和爆炸事件，造成多人死傷。

兩年前，新疆發生的騷亂導致將近200人死亡。

世界維吾爾人代表大會發言人迪里夏提曾表示，發生在新疆的暴力事件是當局政策不當造成的後果。