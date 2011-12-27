中国获准在阿富汗境内开发油田
- 2011年 12月 27日
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中國國營石油公司中石油獲得在阿富汗境內油田的開採權。
阿富汗內閣批准了一項與中國石油天然氣集團公司簽署的協議，同意中石油在阿富汗的阿姆達利亞油田進行勘探和開採。
阿富汗總統辦公室發表聲明稱，中石油將與阿富汗的瓦坦集團共同開發該油田。
據估算，阿姆達利亞油田擁有約8700萬桶石油儲量。
中國目前因國內不斷增長的對石油的需求正努力尋找更多石油資源，但分析家認為現在討論此項交易將給中國帶來的收益還為時尚早。
分析指出，中石油將為開採工作支出巨額花費，並且需要至少5到10年的時間才能獲得他們想要為之商用的產品。
分析家還認為中國對阿富汗的目標投資不僅局限在能源方面。在未來的幾年，中國可能會更多介入阿富汗的重建工程，包括投資基礎設施以及鐵路的建設等方面。