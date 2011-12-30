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星期五（12月30日）出版的中國暢銷小報《環球時報》引新疆當地官員說，在星期四被警方破獲的一個「暴力恐怖團伙」是一群企圖越境到巴基斯坦接受恐怖訓練的當地青年。

這名官員說，15名「受「聖戰」思想毒害的當地青年」試圖自皮山出境，接受恐怖組織訓練，參加聖戰。

不過他說，由於皮山縣南部山區地形複雜，這些人迷了路。

《環球時報》稱，兩名遭到他們劫持的人質是進山尋找走失的羊的牧民。

他們被劫持後設法逃跑，並在星期三深夜向警方報警。

交戰

根據《環球時報》的報道，皮山當地警方在牧民提供的線索下找到這批試圖越境者時遭到了抵抗。

報道說：「15名暴徒仗著人多勢眾，持刀械反抗，造成一名幹警犧牲。在反覆勸說，並且朝天鳴槍警告無效的情況下，警方最終才決定開槍。」

根據新疆官方此前透露，15名試圖越境者中有7人被打死，被抓獲的8人中有4人受傷。

另外警方除一人死亡外也有一人受傷。

《環球時報》還引新疆官員說，「受「聖戰」思想毒害的青年人往往企圖通過人跡罕至的邊境山口外逃，所以這起事件並不特別，也沒有其他的特殊背景。」

維穩

新疆黨委書記張春賢本月早些時候承認新疆重點地區維穩形勢依舊嚴峻複雜。

他表示2012年新疆將「進一步加強維穩工作，確保大局穩定」。

新疆2009年7月曾發生民族騷亂，導致近200人死亡。在過去的兩年中，當地也陸續發生多起暴力襲擊事件。

中國指責維吾爾族分裂組織在新疆進行恐怖活動。

但世界維吾爾人代表大會發言人迪里夏提反駁說，發生在新疆的暴力事件是當局政策不當造成的後果。