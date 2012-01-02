圖片版權 Getty Images Image caption 中國也擔心其經濟在2012年遇上不景氣。

中國各地報章星期一（1月2日）報道了國家主席胡錦濤要求各界在新一年「堅定信心」的呼籲。

胡錦濤是在全國政協新年茶話會上作出這項呼籲。 《人民日報》等刊登了致辭全文。

胡錦濤說：「完成今年各項任務，我們必須堅定信心、攻堅克難、開拓前進。」

他還同時強調要保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性，以保持經濟平穩較快發展和物價總水平基本穩定。

另一方面， 《新京報》等地方報章則描畫了房地產市場的黯淡一面。報道說，首都2011年新建住宅成交量同比下跌18.4%至9萬餘套。

廣州《南方都市報》也報道了深圳的情況。當地全年成交量同比下跌15%至3.2萬套，創十年低位。

2012年元旦日也見證了中國電視廣播翻開新的一頁。 《人民日報》報道，中國首個三維立體（3D）電視頻道當天正式開播。

這個由中國中央電視台運營的頻道目前屬於試播性質，將在數周後到臨的春節正式播出。

元旦日也是電視連續劇禁止插播廣告政策實施的首天。 四川《華西都市報》稱，各大地方電視巨頭似乎都找到了應對辦法。

英文《中國日報》與 《人民日報》還報道了北京對供應香港與澳門兩地食品的承諾，保證「量足質優」，「讓港澳同胞過個好年」。

香港與澳門非常依賴中國內地供應各類糧油食品，近年中國接連發生食品安全事故，也引起不少港澳民眾關注。

但是 《南方都市報》與 《新京報》等報道，近日感染H5N1高致病性禽流感死亡的一名深圳巴士司機可能是從家禽感染病毒。這起消息可能讓與深圳為鄰的香港感到擔憂。