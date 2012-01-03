圖片版權 SPL Image caption 軍團病由細菌引起，是肺炎的一種。

香港衛生官員證實，剛交付使用的新政府總部大樓被軍團病（退伍軍人症）病菌污染。

此前，香港教育局局長孫明揚確診軍團病住院，促使衛生防護中心立案調查。

採樣檢測發現，大樓內多處地點的軍團病病菌數量是可接受水平的14倍。

當局星期二（1月3日）中斷大樓的供水系統進行消毒。

港府發表的新聞稿表示，衛生部門人員在新政府總部的多個高級官員專用廁所內抽取的水樣本中發現了軍團病桿菌（退伍軍人症桿菌）。

這其中包括了行政長官曾蔭權辦公室內的私人廁所。

其他證實藏有此可致命病菌的地方還包括政府總部食堂廚房與立法會綜合大樓宴會廳廚房的水龍頭。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 添馬艦新政府總部剛在去年8月啟用。

來自親北京工會工聯會的立法會議員王國健形容這是一起「醜聞」。

香港電台引述王國興說，一旦情況惡化，他認為政府各部門與立法會應移返各自位於中環的舊大樓辦公。

但是衛生防護中心總監曾浩輝醫生強調各官員可照常上班。

造價達55億港元的添馬艦新政府總部於去年8月由中國副總理李克強主持揭幕，當時大樓園區內仍在進行許多工程。

前立法會議員勞永樂醫生批評，大樓發現軍團病病菌是倉促遷入的惡果。