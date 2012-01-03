湖南发生特大车祸至少13人死亡
- 2012年 1月 3日
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周二（3日）清晨，中國湖南境內的滬昆高速公路中方縣路段發生特大交通事故，已經造成至少13人死亡，41人受傷。
一輛由西向東行駛的豫字頭重型貨車在清晨6點45分失控衝過中間護欄，貨車的掛車與一輛往西正常行駛的冀字頭大巴士相撞。
13名死者中的9人當場死亡，4人在送往醫院途中死去，另有9人重傷，32人輕傷，傷者正在醫院救治。
據周二中國媒體的報道，最近中國各地重大車禍頻出。貴州黔東榕江縣在 2011年最後一天發生特大車禍，導致10人死亡，2人重傷。
據統計，中國全國2011年全年發生的死亡十人以上的特大交通事故共25起，超載是導致事故的首要原因，最易發生交通事故的時間是下午2點到6點之間。
據中國《法制晚報》報道，從2001年到2010年，中國有近90萬人死於各類交通事故。