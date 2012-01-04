圖片版權 AFP Image caption 西方國家懷疑伊朗發展核武器

德黑蘭對華盛頓發出威脅之際，中國星期三（4日）再次表示反對美國帶頭制裁伊朗。

此前一天，伊朗威脅說，如果美國的航空母艦重返波斯灣，將受到伊朗海軍的「全力打擊」。

上星期，伊朗在霍爾木茲海峽舉行10天海軍軍演期間，美國航母斯坦尼斯號暫時離開了波斯灣。

中國外交部發言人洪磊周三在例行記者會上說，中國一貫認為制裁不是解決伊朗核項目問題的正確辦法，應該通過外交和談判的手段來解決。

他說，中國反對將一國的國內法凌駕於國際法之上，動輒對別的國家進行單邊制裁。

北京長期來一直為自己與德黑蘭的石油和貿易關係辯護，批評西方的制裁可能損害中伊關係。

北京的擔憂

洪磊說，中國與伊朗之間的能源交易是正常的和透明的，沒有違反聯合國安理會的決議，所以不應受到制裁的影響。

1月1日，美國總統奧巴馬簽署了對伊朗的新的強硬制裁法案，凍結伊朗中央銀行的資產。

根據這項法案，任何同伊朗中央銀行有商業往來的外國公司同美國金融系統的聯繫將被切斷。

美國的這一制裁威脅可能引起北京的擔憂，中國是伊朗最大的石油買家，而伊朗是繼沙特和安哥拉之後，向中國出售原油第三多的國家。

中國批評美國和歐盟對伊朗分別實行的制裁，稱他們不應該採取超越安理會決議的行動。