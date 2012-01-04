Image caption 陳致中以獨立候選人身份參加台灣立法委員選舉

台灣前總統陳水扁的兒子陳致中，在本屆立法院選舉中以獨立候選人身份在南台灣城市高雄參選。他延續陳水扁＂一邊一國＂的政治主張，並表示要通過選票救父討公道。

無黨身份的參選，意謂著他在選區中同時面對國民黨與民進黨提名的候選人，在單一選區只有一名當選人下，他等於也同民進黨候選人競選，兩人間棄保關係相當受矚目。

對此陳致中說他是在一種無可奈何下的狀況下參選，因為在以高雄市議會有史以來最高票當選議員後＂被國民黨以政治判決解職」，他沒有任何退路，只能通過人民的選票來對抗政治追殺。

＂正綠軍＂

對於這種不是代表民進黨的參選身份，陳致中說他是正綠軍，所有的選民看他，是比民進黨還民進黨，比綠色還綠色，比本土還本土的候選人。他並說不久前與邱毅的辯論是代表綠營辯論，是為民進黨、台灣以及蔡英文辯護。

在這場被稱為＂毅中各表＂的辯論會上，邱毅被陳致中一連串質問激怒而不斷罵陳致中＂畜牲＂。多數政治評論員認為邱毅落居下風，辯論會也增加了陳致中選舉的聲勢。

在同民進黨的關係上，陳致中說他的支持者百分之百都是蔡英文支持者，而他也全力支持蔡英文，如果當選他也將加入民進黨立法院黨團。

就蔡英文提出的＂台灣共識＂與陳水扁的＂一邊一國＂差異，陳致中認為台灣共識是個包容性主張，與一邊一國雖不能劃上等號，但一邊一國是台灣主流民意，因為各項民調顯示七成以上民眾認為台灣是一個國家。

他表示，一邊一國連線與民進黨共同的看法是台灣為一個國家，且前途應由台灣人民來決定。

扁案司法問題

陳致中這次參選的一個訴求是＂救父討公道＂，對此他表示期待蔡英文當選總統，推動司法改革。而他若當選立委也會在立委職權內協助推動。

他說司法改革在台灣刻不容緩，人們已對司法沒有信心，不僅是對父親的扁案，許多政治人物或升斗小民也在司法制度下受到不公對待。

他具體說到陳水扁目前唯一被被判刑定案且正在服刑的案子，該案的重要證人辜仲諒後來翻供，已構成重審的法律要件，就此案律師目前已研究提出重審。

這次總統大選馬英九曾以是否特赦陳水扁質問蔡英文，而就他父親被判刑確定的司法案件，陳致中說並不涉及特赦，因為有罪才有特赦問題，他的父親無罪，唯有通過重審才能還他清白。

對於陳水扁議題一再於總統大選中出現，陳致中批評馬英九在選舉中提不出政績，只會拿他父親案件作政治消費轉移焦點，把扁案當成＂政治提款機＂。

他並引述美國國務院人權報告與經濟學人雜誌等對台灣司法處理扁案的質疑，表示扁案是政治案件。

資產或負債？

陳水扁八年的執政以及卸任後被指控的一系列司法案件，使他在這次選舉中成為國民黨猛攻民進黨的議題。一個問題是：陳致中認為他父親擔任八年總統對他的從政是資產還是負債？

陳致中的回答是正面資產。他說雖然沒有任何一個政府可以做到一百分，但他的父親在八年內做了很多的成績，應該得到肯定，而不是像國民黨一樣把這八年作全盤否定，那對歷史不負責任。

他具體舉的一個例子是陳水扁執政時推動照顧老人與農民的政策，他表示這應該會得到人們的肯定，而歷史也會給他父親一個公平的評價。