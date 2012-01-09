圖片版權 AP Image caption 自焚喇嘛來自青海果洛藏族自治州

中國官方新華社周一（1月9日）報道，經地方官員證實，一名40歲藏族喇嘛周日清晨在青海省果洛藏族自治州達日縣吉邁鎮自焚身亡。

報道說，該喇嘛自稱是活佛，在當地信仰藏傳佛教的人中被稱為「索巴活佛」，他的遺體已經交回給他的親屬，以便他們按照當地傳統舉行葬禮。

新華社的簡短報道沒有提及索巴自焚的原因，但是說當地警方和政府正在進行調查。

此前，美國自由亞洲電台報道說，索巴自焚後，數以百計藏族民眾衝擊了當地公安局，打破了門窗。

他們要求警方交出索巴遺體，並抬著索巴的遺體在達日縣城遊行。

這是自上周五四川發生藏人自焚後的最新一起。

抗議

上周五（6日）， 四川阿壩縣兩名格爾登寺還俗僧人自焚，一死一傷，傷者在當地醫院救治。

新華社說，周五下午1 時許，一名22歲的格爾登寺還俗僧人次真在縣城一條街道自焚。

警察趕到現場，為他撲滅身上的火，並送往當地醫院救治。

次真自焚後不久，距離現場20米的一家賓館中的一個房間發生火警，一名18歲村民達裏尼瑪被燒死。

報道說，在醫院接受治療的次真表示，達裏尼瑪是與他共謀的自焚者。

中國當局說，達裏尼瑪4年前從格爾登寺還俗，是前年12月格爾登寺佛像被盜案的逃匿疑犯。次真也是格爾登寺還俗僧人，曾因偷盜被公安機關處理。

維權組織說，去年在四川藏區已經有9名僧人和2名尼姑自焚抗議，反對中國當局對西藏佛教徒的壓制。自焚抗議者中至少7人死亡。