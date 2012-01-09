小资料：台湾2012大选问答集

2012年1月9日 最近更新： 2012年1月10日

台灣即將於本周六進行總統及立法院選舉，您對其中選舉的方式及細節都清楚嗎？此問答集或可提供相關解釋。

何時選？選什麼？

台灣將於1月14日進行二合一的選舉投票，投票時間為台灣時間上午8點至下午4點。

圖像來源， 圖像加註文字， 此為典型的台灣投票所的圈票處

絕大多數的選民將會領取三張選票，其各以不同顏色區分；一張為選舉第13任總統、副總統（淺粉紅色）；另一張為投給第8屆立法委員之分區立委（淺黃色）；第三張則是投給屬意的政黨（白色）。

誰是目前參選總統、副總統的候選人？

號次1：蔡英文、蘇嘉全 （民主進步黨推薦）

號次2：馬英九、吳敦義 （中國國民黨推薦）

號次3：宋楚瑜、林瑞雄 （連署）

何謂立法委員選舉所採取的「單一選區兩票制」？

立法院是台灣最高級別的立法機關，即台灣的國會。其立法委員的任期為四年，而選出方式則是單一選區兩票制。

所謂單一選區，即每個選區僅有一名當選人，此當選者為立法院的「分區」立委。

而兩票制，即選民需要投兩票，一票投給分區立委候選人，另一票則投給政黨；此政黨票，依得票比例而產生各政黨的」不分區立委」。

為何要有分區與不分區立委？

分區立委因是從各地方選區中產生，故其代表基於勝選的考量，往往更在乎其所在地區的利益。而另設立「不分區立委」期能代表全國性的利益；

不分區立委的名單，由各政黨於選前自行提出；一般說來，其組成均為社會具名望的賢達人士，以替政黨形像加分，故而爭取選票；但有時因於現實利益考量，其亦有可能流於政治酬庸名單。

總而言之，其兩制合一產生的國會組成，是希能兼顧選區及國家整體利益，且能讓公共政策及法案保持政治平衡。

選民如何投票？

合格選民於投票當天，到所指定的投票所（全台灣有14，806個投票所）投票；投票時應攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單。

選民在抵達投票所的入口處，由選務人員查驗國民身分證、印章及投票通知單，經核對選舉人名冊並確定為本人後，發予選票。

選民在有遮屏的圈票處用選舉委員會提供的紅色印泥與圈選工具，在選票上圈選。之後再將選票投入相關的票匭，並經由出口處離開，即完成投票作業。

如何計票？

投票所於投票完畢後，即改為開票所；開票的程序為檢票、唱票、記票、整票與計票。其中的每一程序均有標凖流程。

每張選票在唱票過程中均會公開面向參觀席明確展示，以確定無誤；且待每一票櫃開票完畢後，亦均需向自由開放的參觀席人員展示空票櫃。

投開票完畢後，投/開票所主任管理員應會同主任監察員，將選舉票按用餘票、有效票、無效票及選舉人名冊分別包封，並於封口處簽名或蓋章，一併送交鄉（鎮、市、區）公所轉送直轄市、縣（市）選舉委員會保管。

因此次選舉有三張選票，原則上，開票順序依序為總統、立委及政黨票。

有效票無效票的認定

台灣中央選舉委員會對於有效、無效票，有相當詳細的認定標凖。基本上，選舉票有以下任何一項情況者，即為無效票：

一、圈選二政黨或二人以上。

二、不用選舉委員會制發之選舉票。

三、所圈位置不能辨別為何政黨或何人。

四、圈後加以塗改。

五、簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或符號。

六、將選舉票撕破致不完整。

七、將選舉票污染致不能辨別所圈選為何政黨或何人。

八、不加圈完全空白。

九、不用選舉委員會製備之圈選工具。

前項無效票，應由開票所主任管理員會同主任監察員認定；認定有爭議時，由全體監察員表決之，表決結果正反意見同數者，該選舉票應為有效。

投、開票所的選務人員之資格