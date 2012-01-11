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去年10月15日在四川阿壩自焚的還俗僧人諾布佔堆據報道上周在醫院死亡。

挪威西藏之聲電台說，19歲的諾布佔堆5日在阿壩一家醫院死亡，他是2012年開始後因自焚死亡的4名藏人中的一位。

星期五（6日）22歲的還俗僧人次真和18歲的藏民達裏尼瑪在四川阿壩分別自焚，達裏尼瑪當場身亡，次真在第二天死去。

星期天（8日）40歲的藏族喇嘛索巴仁波切在青海省果洛藏族自治州自焚身亡。

中國官方報紙《環球時報》星期三 (11日) 發表社評，指責達賴喇嘛利用自焚事件證明中國宗教迫害。

社評說，達賴喇嘛「把自己當成對付中國的籌碼賣給西方，並利用宗教的名義，把中國境內少數僧人推向殺戮自己生命的極端。」

社評還把藏人自焚與當年法輪功成員的自焚事件相比，說法輪功在被很多人看作是邪教，所以希望「達賴集團」不要也墮落成邪教。

達賴喇嘛多次表示，他對藏人用自焚方式反抗中國統治感到非常擔憂。

去年11月接受BBC採訪時，達賴喇嘛曾說，自焚需要非常大的勇氣，但是那樣做有什麼效果呢？他說，只有勇氣是不夠的，還得運用智慧。

四川藏區去年至少有9位藏族僧人和2位尼姑自焚。