圖片版權 AFP Image caption 房地產市場過熱對中國經構成嚴重威脅

英國《衛報》星期四（1月12日）發表經濟事務編輯埃利奧特的文章，形容全球經濟危機將在2012年達到高潮，而核心標誌是中國經濟的崩潰。

埃利奧特在這篇題為「中國的崩潰將在2012年把全球危機引向高潮」的文章主要引述了法國興業銀行經濟戰略負責人阿爾伯特·愛德華茲所作的分析。

埃利奧特援引這位「倫敦金融城頂級金融分析員」的話說，2012年將是「痛苦與失望的最後一年」。

硬著陸

愛德華茲還說，「中國很可能在這一年出現硬著陸。很難想像，在今年中國硬著陸之後，2013年和隨後的日子會比今年更糟糕。」

他說，雖然中國在2008年和2009年間的經濟下滑之後迅速恢復，但那是中國政府實施刺激經濟計劃的結果。北京現在不可能再推出一項新的龐大的刺激措施來拯救疲軟的經濟。

他還說，進口下降擴大了貿易順差，但是出口將進一步下跌，未來貿易赤字正構成威脅。

愛德華茲警告說，中國經濟在過去20年以大約10%的平均年增長率擴張，但是在西方出現二次探底經濟危機以及中國本身出現房地產市場過熱的情況下，中國經濟未來可能面臨嚴重的問題。