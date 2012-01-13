Image caption 最新民調顯示越來越多香港人不願承認自己是中國人

今天（13日）英國《泰晤士報》和《每日電訊報》的國際版都刊登文章，報道越來越多的香港人拒絕「中國人」的身份認定，使北京政府很生氣。

由香港大學去年底公布的一項對香港人身份認同的最新學術調查結果顯示，香港市民中把自己的身份定義為「香港人」的，要比定義為「中國人」的高出近30%。

在香港主權移交給中國大陸近15年後，這一民意調查發現，只有16.6%的香港市民認同自己是中國人，是自2000年以來最低。

《泰晤士報》說，一身是火的自焚藏僧和滿身名牌的香港少女有一個共同點，那就是他們都在越來越堅決地希望擺脫與共產黨領導的中國人共享身份認同。

兩家報紙的報道都說，這一學術調查惹怒了北京的中央政府，於是發起一場批評主持調查的香港大學民意研究計劃主任鐘庭耀教授Robert Chung的運動。

謾罵與誹謗

報道說，中國官方媒體指責鐘庭耀教授心懷邪惡意圖，煽動香港人民否認自己是中國人。

還有幾家北京政府控制的香港報紙說，鐘庭耀教授與一名英國特工接觸，接受外國操控。

鐘庭耀否認這一指控，他在一份聲明中說，無論針對誰，這一類文革式的謾罵和誹謗，都是不利於在香港人民中建立「中國認同感」的。

報道還說，香港市民對共產黨中國的怨氣正在增加，他們認為北京正在侵蝕香港的公民自由，包括言論自由和新聞自由。

還有許多人擔心，來自中國大陸的腐敗之風正在逐漸腐蝕以廉政著名的香港社會和法治，尤其是對香港2017年普選的擔憂。

《泰晤士報》還引用香港《明報》的一段評論說，北京政府對香港大學的民調生氣不能解決問題，而是應該去作深刻的調查，是什麼原因導致香港市民不願認同自己是中國人。