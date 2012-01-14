圖片版權 Reuters Image caption 台灣大選民進黨總統候選人蔡英文和副總統候選人蘇嘉全

2012總統大選投票結果，民進黨總統候選人蔡英文以將近八十萬票的差距，輸給國民黨總統候選人馬英九，對於敗選責任，蔡英文表示，她將一肩扛起，並宣佈辭去民進黨主席以示負責。

蔡英文競選總部從中午過後，就陸續湧進上萬名的支持者一同觀看開票結果，當蔡英文票數一路落後時，現場氣氛相當凝重。蔡英文本人則於晚間八點半抵達競選總部，隨即由副總統候選人蘇嘉全、民進黨內重量級人士謝長廷、蘇貞昌等人的陪同下，召開記者會，宣佈民進黨承認敗選，並深深一鞠躬，向所有支持者表達歉意。

承認敗選，恭喜馬英九

蔡英文說：「我們承認敗選，也願意接受台灣人民在這次選舉中所做的決定。」她並恭喜馬總統，「希望他往後四年，要傾聽人民的聲音，要用心執政，要公平照顧每一個人，千萬不要辜負人民的期待。」

記者會中，有記者詢問蔡英文落敗原因時，蔡英文表示，挑戰現任者，本來就是一個很困難的事，「我們在訴求、策酪、組織、文宣等工作上，還有很多要加強，在中北部的經營要進一步深化，基層耕耘也不夠」，她雖然表示民進黨要在兩岸政策上好好反省，但同時也強調，兩岸問題有其複雜性，台灣仍然必需在兩岸問題上有共識，否則兩岸問題仍會變成分裂與對立的來源。

另一位記者則直接問蔡英文，辭去黨主席之後，有何打算？有沒有可能再繼續挑戰2016總統大選？蔡英文回答說：「如果熟悉我個性的人都知道，我結束一個階段就是結束了，我不會去想下一個階段的事。」並沒有明確地回答。

淚水在眼眶中打轉

蔡英文離開記者會場，走向群眾舞台的過程中，支持者一見到她，立刻喊著：「小英，加油！」、「小英，加油！」當時已經下起雨，支持者打著傘、穿著雨衣，就是不肯走，聽到蔡英文宣佈要辭去黨主席時，群眾更高呼：「留下來、留下來！」令一向冷靜的蔡英文，淚水一直在眼眶裏打轉。

支持者給蔡英文鼓勵，蔡英文也要支持者不要洩氣、不要懷憂喪志，她說：「因為台灣不能沒有制衡的聲音與反對的力量。」當蔡英文看到許多支持者相擁而泣，哭紅了眼，她說：「今天晚上，我相信大家心裏都很難過，如果你心裏真的很難過，就讓它發洩出來，你可以哭泣，但不要洩氣。你可以悲傷，但不要放棄。」