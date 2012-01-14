圖片版權 AP Image caption 台北一投票站外選民排隊等待投票

台灣選民周六投下了總統及立法委員選票。在選舉的激情過後，在台北市的一所投票站，人們井然有序，冷靜地投下選票。

在人口最密集的台北市及新北市，並未如選前的天氣預報一樣下雨，而好天氣預計將會提升投票率。

我觀察的這個投票站是一間小學，小學不同的教室分別被分配作為小區不同鄰里投票場所，現場有許多選務人員回答選民問題及警察維持秩序。

以此一投票站來說，人們並未特別集中在那個時間投票，從上午到下午的投票人數顯得平均。

這次的選舉合併了總統與立法院改選，選民一次領到三張不同顏色的選票，也許是此前兩次總統選舉合併公投，選民們基本看來對一次投下多張選票已有經驗。

一些老年選民在將三張選票投入三個不同票箱有時有些遲疑，一旁的選務人員則立即上前說明。

在手機科技日新月異下，為避免秘密投票的公正性，本次選舉的倡導重點是不得帶手機投票。以實際觀察到的情況來說，選務人員並未強制拿走選民手機，而是確定其關機後仍可帶入投票。

在選舉期間雖然選民們經常穿戴支持候選人的衣帽激情吶喊當選，但在投票站內人們顯得冷靜，無人公開談論其支持對象，或對也在投票的鄰居公開拉票。

在下午四點投票截止後，投票站將變成開票站，選務人員當場開票且過程公開示眾。各政黨都會派人在各投票站監看並回報總部，民眾也可自由在一旁觀看。

本次二合一選舉的開票將先開出總統選票，第二階段再開出立法院改選的結果，以過去經驗看，最快可能兩三個小時內即得知總統選舉全台投票站的初步結果。