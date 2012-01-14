圖片版權 Image caption 馬英九宣佈2012年大選獲勝

台灣當地時間周六（1月14日）晚，國民黨總統候選人馬英九正式宣佈大選獲勝。

馬英九當地時間周六晚8點過後，在台北國民黨競選總部發表講話，向支持群眾表示感謝。

他對支持者說：「這不是馬英九個人的勝利，這是台灣人民的勝利！這是我們一條追求清廉、繁榮與和平的台灣路線的勝利」。

他說：「這一次我們之所以能夠連任，是因為人民肯定了我們「拒絕貪腐」、「振興經濟」、「擱置爭議，爭取兩岸和平」的政策。

馬英九表示，在獲勝後政府「還有很多的工作要做」，包括縮小貧富差距、重視青年就業，保護生態環境等。

「共商國事」

他還強調，感謝「民進黨蔡主席跟親民黨宋主席對我許多的批評與建議」，並將在他「連任之後每半年會邀請在野的政治領袖共商國事」。

他還就兩岸關係說：「未來4年兩岸關係會更和諧，會更有互信，衝突的機會會更小，我一定要讓台灣有一個永續、和平、穩定的環境」。

他還特別感謝自己的妻子和家人對他的支持，並稱自己的妻子為「家裏的反對黨」。

根據目前大選點票結果顯示，馬英九得票率近51.6%，超過得票數第二的民進黨約80萬張選票。民進黨主席蔡英文得票率45.6%，親民黨主席宋楚瑜2.7%。這次總統大選投票率達到74.38%。

這一結果將決定台灣未來幾年內的政治格局，也將對海峽兩岸關係乃至整個亞太地區的戰略布局產生不可忽略的影響。

北京和華盛頓都在密切關注台灣大選。