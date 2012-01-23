四川藏区发生抗议一名藏人被开枪打死
- 2012年 1月 23日
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據報道一名藏人示威者在農曆新年初一被中國軍警開槍打死。「還有大約30多人受傷。其中許多人是槍擊受傷。
總部設在倫敦的自由西藏組織說，數千名藏人在四川爐霍縣一座寺廟外抗議，並遊行去地方政府辦事處，遇到警方鎮壓。
官方新華社報道說，爐霍縣警察制止一起衝擊派出所事故時，有5名警察受傷，1人死亡。
報道說，爐霍縣車站三岔路口周一（23日）上午有標語聲稱將有僧人自焚，中午後有數十名僧人及民眾聚集，部分人手持木棍、 石塊等物品，其後衝擊新都鎮派出所。
新華社說，爐霍縣城秩序已恢復正常。
自由西藏組織說，數千人在四川省甘孜藏族自治州爐霍縣的一家寺廟外抗議，呼籲西藏自由以及讓達賴喇嘛返回西藏時受到軍警鎮壓。
爐霍縣寺院的一位消息人士說，在當地時間下午兩點，警察從建築的窗口向人群開槍，一人被打死，32人受傷。
報道說一名叫雲丹的49歲的藏人被軍警開槍打死，目前死者的遺體被當地藏人運送到爐霍寺院內。另外還有3名僧人受傷，傷勢嚴重。
據說示威活動已經擴及整個爐霍縣的鄉村。不過有報道說在爐霍寺院周圍上午時有藏人散發傳單被捕，據說傳單的內容是要求西藏自由。據說藏人被拘捕引發了抗議。
在中國農曆新年第一天四川藏區藏人被打死在時間上十分敏感。在過去不到一年的時間內，四川藏區就發生過16名藏人自焚抗議。