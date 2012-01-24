圖片版權 AFP Image caption 報道說在四川甘孜的色達縣當局動用武力鎮壓抗議

有消息說，繼中國軍警周一在四川甘孜爐霍向藏人示威者開槍後，周二在臨近甘孜色達又有更多藏人被開槍打死和受重傷。

自由西藏組織說他們可以證實，在甘孜的色達縣有兩名藏人被開槍打死，但沒有提供具體的細節。而有來自達蘭薩拉和其他媒體的報道引用當地消息人士的話說有5名藏人被開槍打死。

報道說在四川甘孜的色達縣當局動用武力鎮壓抗議。當地消息人士的話說，軍警包圍了藏人抗議者，當地公眾行動受到限制，軍警向走出戶外的人開槍。

還有人說受重傷的人不能得到及時治療，因為沒有人敢把他們送往醫院。

之前一天在甘孜州的爐霍縣發生藏人與警察的流血衝突。自由西藏組織周二說，他們現在可以證實有兩名藏人在那次事件中被開槍打死。

爐霍縣發生抗議衝突後，當地在周二有大批警察巡邏。當地氣氛十分緊張。還有報道說，甘孜州鄰近的阿壩藏區也發生了抗議活動，數百僧俗藏人走上和街頭呼喊反對中國當局的口號。

中國新華社報道說，爐霍縣警察制止一起衝擊派出所事故時，有5名警察受傷，1人死亡。

它還引述中國外交部發言人洪磊星期二發表的談話說，境外分裂主義組織歪曲事實，試圖抹黑中國政府。

在去年3月四川藏區發生了一系列藏人抗議自焚事件後有發生藏人被打死時間，使得中國藏區緊張局勢加劇。

國際聲援西藏運動說，四川甘孜藏區也被稱作西藏康區，那裏的藏人以強烈的民族認同和民族主義而著名。