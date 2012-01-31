圖片版權 sinai Image caption 綁架事件發生在西奈半島中部

在埃及西奈半島的貝都因人星期二（1月31日）綁架了25名中國工人，要求當局釋放在2004年到2006年間遭到關押的5名貝都因人。

綁架者所要求釋放的這5人被控與2004年西奈半島旅遊勝地塔巴遭受炸彈攻擊的事件有牽連。

埃及官員說，遭到綁架的25名中國人之中包括工程師和技術人員，他們在當地一家水泥廠工作。

有報道說，這些中國人是在上班的路上被綁架的，目前被關押在一個帳篷裏。綁架者封鎖了這個帳篷旁邊的一條道路。

要求當局兌現承諾

綁架者表示，如果當局不答應他們的要求，他們就不會釋放這些中國人。

當地貝都因人說，埃及執政的軍事委員會曾在前總統穆巴拉克下台之後多次承諾釋放受到關押的貝都因人。

埃及安全官員說，他們正在和綁架者進行談判，希望這些中國人能盡快獲釋。

位於埃及西奈半島的旅遊勝地沙姆沙伊赫、塔巴和宰海卜在2004年至2006年間都受到血腥攻擊，共造成130人死亡，其中在塔巴發生的攻擊造成31人死亡，嚴重地打擊了埃及的旅遊業。