圖片版權 xinhua Image caption 薄熙來（左）主政重慶後從東北調來王立軍（右）負責公安

重慶政府新聞辦發佈消息說，重慶市人民政府副市長王立軍「因長期超負荷工作，精神高度緊張，身體嚴重不適，經同意，現正在接受休假式的治療。」

王立軍還兼市委政法委副書記、市打黑除惡專項鬥爭領導小組副組長。

「打黑英雄」

2007年商業部長薄熙來被調動到重慶擔任重慶市委書記。次年薄熙來從東北調來王立軍擔任重慶市公安局長，大搞「唱紅打黑」。王立軍以「鐵面無情」，「打黑除惡」而名聲大噪。

2009年北京律師李莊為被控為重慶「黑社會」頭目的龔剛模辯護時，被重慶市檢察院以涉嫌偽造證據、妨害作證罪逮捕。李莊獲罪被判刑，此事引起廣泛和爭議。

在王立軍親自指揮的重慶打擊黑幫犯罪過程中，重慶警方被一些律師和司法界人士指責違反正常的司法程序。中國網絡也傳出過重慶警方搞刑訊逼供的指控。

蒙古族背景

王立軍出生於1959年12月，是東北的蒙古族，蒙古名字是「烏恩·巴特爾」。他1976年參加工作，1983年進入警界，1987加入中國共產黨。

王立軍曾經獲得「中國十大傑出民警」、「全國勞動模範」、「全國五一勞動獎章」、「重慶市人民衛士」、「全國公安戰線一級英雄模範」等多種榮譽稱號。

1985年王立軍在中國警官大學畢業，後在東北財經大學獲碩士學位。他還在中國許多大學做兼職教授。報道說，王立軍著作豐厚，主持過多項科研項目，主持研發很多專利，發表過許多學術論文。

網絡傳聞

2011年5月27日，王立軍當選重慶市 副市長，分管經濟領域工作。重慶市人民政府新聞辦公室2月7日發佈微博稱，重慶市委2月決定王立軍不再兼任重慶市公安局局長、黨委書記，以副市長身份分管科教文體工商等工作。

重慶市政府此前還對王立軍做了800字的評價，說其「政治立場堅定，宗旨意識和大局觀念強，事業心和責任感強，堅持原則，敢於碰硬，處事公道，執法公正，要求自己嚴格，群眾口碑好。」

另外還說王立軍「不足之處是，工作有時要求急一些，批評人不太注意方式方法。」

網絡流出的消息說，得知中央紀檢部門要調查王立軍後，重慶市委書記薄熙來與王立軍劃清界限。

還有消息傳，王立軍在被免去公安局長職務接受調查時公開宣佈與薄熙來決裂，並向中央紀檢部門揭發薄熙來妻子穀開來的腐敗問題。

不過目前中國官方仍沒有對網絡傳言做出澄清。