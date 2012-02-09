圖片版權 xinhua Image caption 網絡「打假名人」方舟子(右)發文質疑韓寒（左）有人代筆，

上海普陀區法院9日透露，經過審查，已經將80後作家韓寒起訴方是民、劉明澤名譽權糾紛及侵害作品署名權糾紛立案。

方是民的筆名是方舟子。劉明澤是誰？方舟子說不知道，眾多網友也不知道，劉明澤一時成為網絡熱詞。

今年1月18日，網絡「打假名人」方舟子繼網民「麥田」之後發文質疑韓寒有人代筆，並韓寒的許多作品進行分析和質疑，引起關於韓寒是否有代筆的網絡熱議和辯論。

今年2月3日，法院收到韓寒訴方是民，劉明澤名譽權糾紛及侵害作品署名權糾紛的起訴材料。6日，上海金山區法院又收到韓寒父子告方舟子侵犯名譽權的訴訟材料。

方舟子在微博上回應說，北京華歡律師事務所彭劍律師代表方舟子處理訴訟事宜。方舟子還說他並沒有要求在韓寒的作品上署名，韓寒卻起訴侵害作品署名權，令他感到莫名其妙。

此前擁有大量「粉絲」的中國「80後」作家韓寒接受新華社採訪時說，方舟子質疑其作品有人代筆涉及造謠，對其名譽造成損害，他將提起法律訴訟並索賠10萬元人民幣。

方舟子說韓寒的小說《三重門》可能出自他人之手。《三重門》是韓寒發表的第一部小說，使他在全國獲得知名度。方舟子說，韓寒的父親可能是該小說的真正作者。

有人為韓寒代筆的質疑最先由叫「麥田」的網絡作者提出，但隨後「麥田」承認自己質疑有誤並向韓寒致歉。不過隨後「打假名人」方舟子加入質疑並且繼續發表文章、羅列證據。

韓寒一直以其自由主義傾向的言論受到追捧。他去年底連續發表了談革命、民眾和自由的三篇文章掀起輿論波瀾。文章中對民主和革命表現出的謹慎態度令自由派人士失望。