圖片版權 Reuters Image caption 習近平將在白宮與奧巴馬會面。

在中國國家副主席習近平<span > 抵達美國訪問之際，星期二（2月14日）的中國報章也繼續刊發更多有關習近平中美關係觀點的報道。

《人民日報》與英文《中國日報》這兩大全國性報章刊發了習近平接受美國《華盛頓郵報》書面採訪的內容。習近平稱中美兩國「沒有理由不友好、不合作」。

習近平說：「當前，國際金融危機、歐債危機的負面影響仍在蔓延……中美尤其要加強溝通、協調與合作。」

不過， 《華盛頓郵報》稱，中方報章所刊登的內容「並未包括郵報的提問，但包括了郵報並未提出的問題」。

廣州《21世紀經濟報道》談到了習近平這次訪美旨在削減「信任赤字」的官方敘述，但同時指出，加強中資企業對美投資仍是此行的「暗線」。

另一方面， 廣州《南方都市報》等均報道了廈門遠華集團走私案主犯賴昌星被廈門市法院正式提起公訴的消息。

廈門遠華案是在習近平主政福建期間被揭發，賴昌星被起訴了走私普通貨物罪和行賄罪。此前報道稱他去年7月從加拿大押解回中國後供認了犯罪事實。

《中國日報》引述法律界人士稱，賴昌星當前的控罪最高可被處以無期徒刑，但不會被判處死刑，而這正是渥太華政府當年同意向北京移交賴昌星的首要條件。

《環球時報》則稱，加方早前已經否認「誰也見不到賴昌星」的傳言，並已安排外交官員定期到監獄探視賴昌星。

上海《新聞晨報》報道了中國外交部部長助理馬朝旭訪問伊朗的消息。馬照旭促請了德黑蘭當局就其核問題與國際原子能機構合作，並早日重返談判桌。

《環球時報》進一步引述伊朗外交部官員稱，總統艾哈邁迪內賈德將於3月中旬訪問中國，但沒有說明中伊雙方會否討論核問題。

《環球時報》還報道，在深圳企業唯冠起訴美國蘋果公司侵犯iPad商標使用權的訴訟仍在進行之際，中國多處城市紛紛對此展開調查，更有城市把iPad下架。

《新聞晨報》的報道說，河北省石家莊市工商執法人員還查處了一批蘋果iPad平板電腦，但是法律專家質疑此時採取行政執法措施是否妥當。

情人節在中國日益受到重視， 《新聞晨報》稱，上海星期二全日有近千對新人預約結婚。

《新京報》報道說，北京的預約數目達2100對，首都各婚姻登記處更將延長服務時間，不限量接待結婚新人，預料全日結婚總人數將達4000對。